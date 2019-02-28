وأصدرت السلطات في مقاطعة سونوما، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمالي سان فرانسيسكو، أوامر الإجلاء، الثلاثاء، بسبب خطر فيضان نهر الروسي.

وشملت أوامر الإجلاء أكثر من 20 تجمعا سكنيا تمتد لعشرات الأميال بطول النهر، بينها غرينفيل التي يقطنها أكثر من 4500 شخص.

ونشر مكتب قائد شرطة مقاطعة سونوما مقطع فيديو على الإنترنت لمياه متدفقة على سلم في منزل، بتجمع "سامر هوم بارك" السكني، وفقا لوكالة"رويترز".

وقال قائد الشرطة مارك إسيك، إن مكتبه أرسل قاربين للتحرك في النهر للمساعدة في الإجلاء.

وأفاد الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن منسوب مياه نهر الروسي تخطت مستوى الفيضان الذي بلغ 9.8 متر مساء الثلاثاء.

وقال كريستوفر غودلي مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة سونوما في مؤتمر صحفي، إن النهر وصل إلى مستوى الفيضان بعد هطول أمطار غزيرة استمرت 3 أيام، كما لعبت الثلوج الذائبة من الجبال دورا في ذلك.