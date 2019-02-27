وتصافح الرجلان أمام وسائل الإعلام الأميركية والكورية الشمالية المتراصفة في فندق فاخر في العاصمة الفيتنامية.

وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا"، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً بأنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".

وأعلن كيم من جهته متوجهاً لترامب "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع"، مضيفاً "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.