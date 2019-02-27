وقالت المحكمة إن الحيوانات التي تذبح على الطريقة الإسلامية ولا يتم صعقها، لا تضمن أعلى درجات "الرفق بالحيوان"، لذا لا يمكن تصنيفها بالعضوية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وجاء قرار المحكمة بعد شكاوى تقدمت بها الهيئة الفرنسية للرفق بالحيوان للسلطات، للتوقف عن تصنيف اللحوم الحلال "بالعضوية".

ورفضت المحكمة الفرنسية طلب الهيئة، قبل أن تحول القضية إلى المحكمة الأوروبية، التي أصدرت حكما بمصلحة الهيئة.

وقالت المحكمة إن الحيوانات يجب أن تُصعق قبل أن يتم ذبحها، حتى تتماشى مع أساسيات "الرفق بالحيوان" التي قد تؤهلها لتكون ضمن لائحة المنتجات العضوية.

وتباع المأكولات العضوية مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بسعر أعلى في المتاجر، حيث لا تستخدم أي مواد كيميائية أو مضادات حيوية أو هرمونات للنمو خلال زراعتها أو تربيتها.