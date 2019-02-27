وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي أليساندرو غيزوتي في تغريدة على تويتر "بوسعي أن أؤكّد أنّ الكاردينال بيل لم يعد محافظ الأمانة العامة للاقتصاد" في دولة الفاتيكان.

ووزير الاقتصاد هو ثالث أرفع مسؤول في الفاتيكان وقد أسند البابا فرنسيس هذا المنصب إلى الكاردينال بيل في العام 2014 لتنظيم الشؤون المالية للكرسي الرسولي.

وكان الكاردينال بيل يعتبر من أقرب مستشاري الحبر الأعظم.