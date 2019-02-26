ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله: "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على إنستغرام، غير دقيقة".

وأضاف قاسمي: "وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم، فإن الاستقالة لم تُقبل"، دون أن يوضح ما إذا كان روحاني رفض الاستقالة، أم أنه لم ينظر بها بعد.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، على منشور في تطبيق "إنستغرام" الاثنين.

ونشر جواد ظريف، رسالة استقالته، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".