ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزير قوله في تصريح صحفي إنه سيتم إيضا انشاء مراكز للاحتجاز لأغراض أمنية بالنسبة للاجئين الخطيرين الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.

وأكد كيكل ان قواعد الاتحاد الأوروبي تقضي بإمكانية الاحتجاز الامني وبالتالي فان النمسا تستطيع انشاء مراكز للاحتجاز مع النظر في كل حالة احتجاز على حدة، وفقا لما أفادت وكالة "كونا" للأنباء.

وفي محاولة للتملص من القوانين الأوروبية،شدد الوزير النمساوي اليميني على القول بإن السلطات الأمنية هي التي تتخذ القرار وليس المحاكم الدستورية.

وأعلن كيكل عزمه تسريع إجراءات اللجوء وتحويل مراكز الاستقبال الأولية للاجئين إلى ما أسماه "مراكز خروج" في الاول من مارس المقبل.