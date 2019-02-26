وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أنقرة، من أنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في المنظومة الجوية الصاروخية للحلف، وأن شراء منظومة "إس 400" سيضعف احتمال شراء تركيا لمقاتلات "إف 35" من "لوكهيد مارتن" الأميركية، وقد يؤدي إلى عقوبات من جانب واشنطن.

ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15فبراير، للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة "باتريوت".

وقالت تركيا، العضو في حلف "الناتو"، مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي، الروسي رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي تصريحات أثناء عودته من منتجع سوتشي الروسي، حيث عقدت قمة ثلاثية لبحث قضية سوريا بين تركيا وروسيا وإيران قبل أسبوعين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ماضية في شراء أنظمة إس 400".