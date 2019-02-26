وفتح المسلحون النار على 4 نساء و5 رجال من مخيمات لاجئين، على بعد 19 كيلومترا شمال غربي مقديشو في ولاية شبيلي السفلى، وقالت السلطات إنهم لقوا حتفهم جميعا في مكان الحادث.

وقال نائب حاكم شبيلي السفلى علي نور لـ"رويترز"، الثلاثاء: "يكسبون رزقهم بتنظيف منطقة بها أشجار. فتح المسلحون النار عليهم. سمعت قوات الأمن إطلاق النار وهرعت إلى المكان. فر المتشددون وإلا كانوا قتلوا عشرات من عمال النظافة هناك".

وتنفذ حركة الشباب هجمات على نحو متكرر في مقديشو وأنحاء أخرى من الصومال، ضد الحكومة وأهداف أخرى.

وقال نائب الحاكم إن العمال الذين قتلوا الاثنين كانوا في استراحة عندما هاجمهم المسلحون.

وأكد ضابط شرطة محلي نبأ الحادث، وقال النقيب نور علي: "قتلت حركة الشباب 9 مدنيين من عمال النظافة. مشطنا المنطقة بحثا عن المتشددين لكنهم فروا جميعا".

وقال مواطن محلي يدعى محمد حسين فقد أحد أقاربه: "أمس كان يوما أسود. كانت أسر عمال النظافة في انتظار النقود لكنهم للأسف تسلموا 9 جثث".