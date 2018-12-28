وقال أريزي إن "الدرك تدخل على مستوى قرية كاباسون لوقف تقدم 40 من السترات الصفر كانوا يتجهون إلى قلعة بريغانسون".

وأضاف أريزي منتقدا التحرك: "هذه مهزلة، كان الأجدر بالنسبة لأشخاص يريدون الديمقراطية، أن يبدأوا باحترام أملاك الغير"، مشيرا إلى عبور بعض المحتجين أملاكا خاصة لمحاولة الوصول إلى القلعة.

ونشرت صحيفة "فار ماتن" المحلية، الجمعة، صور المطاردة التي جرت، بعد ظهر الخميس، بين المحتجين وعناصر الدرك عند مشارف القلعة الواقعة في شبه جزيرة على ساحل الكوت دازور الشهير في الجنوب الفرنسي.

ورفضت الرئاسة الفرنسية الرد لدى سؤالها عن المكان الذي يقضي فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عطلة نهاية السنة حاليا، في وقت تهز فرنسا منذ عدة أسابيع تظاهرات يقوم بها "السترات الصفر" احتجاجا على سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية.