وفيما يلي أبرز أحداث العنف في العالم خلال عام 2018 بحسب ما وثقتها وكالة "كونا" للأنباء:

8 يناير: الأردن يحبط مخططا لتنظيم داعش ويعتقل 17 عضوا تابعين للتنظيم كانوا يخططون لشن هجمات ضد منشآت أمنية ومراكز تجارية ورجال دين معتدلين.

21 يناير: مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح على النزلاء بفندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول.

23 يناير: مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين في انفجار سيارتين ملغمتين بمدينة بنغازي الليبية.

27 يناير: مقتل 95 شخصا واصابة 158 آخرين جراء تفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية كابول.

15 فبراير: مقتل 17 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأميركية.

19 فبراير: اختطاف 110 تلميذات بعد اقتحام مسلحين من جماعة (بوكو حرام) لمدرستهن في مدينة دابتشي بولاية يوبي الشمالية الشرقية في نيجيريا.

20 فبراير: مقتل 5 أشخاص والقبض على نحو 300 آخرين بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين من أتباع الطريقة الصوفية بشمال العاصمة طهران.

23 فبراير: مقتل 38 شخصا واصابة العشرات في تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفا العاصمة الصومالية مقديشو.

21 مارس: مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل.

23 مارس: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار واحتجاز رهائن قام بها مسلح في بلدة (تريب) جنوبي فرنسا.

24 مارس: مقتل اثنين من رجال الأمن وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية شمال مصر.

25 مارس: المملكة العربية السعودية تتصدى لسبعة صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن على أراضيها مما أدى الى وفاة مقيم مصري في الرياض.

30 مارس: مقتل ستة من عناصر الأمن الأتراك في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني في ولاية (سيرت) جنوب شرقي تركيا.

30 مارس: مقتل 16 شخصا واصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة في ذكرى يوم الأرض.

5 أبريل: مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة عثمان غازي في إقليم اسكي شهر بشمال غرب تركيا.

8 أبريل: مقتل 3 أشخاص واصابة العشرات بعد أن دهست شاحنة صغيرة حشدا من المشاة في مدينة مُنستر غربي ألمانيا.

21 أبريل: مصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين خلال أعمال العنف التي شهدتها نيكاراغوا .

22 أبريل: مقتل 57 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابل .

30 أبريل: مقتل 26 شخصا من بينهم 9 صحفيين واصابة العشرات في هجومين مسلحين بالقرب من مقر خدمة الاستخبارات في العاصمة الأفغانية كابل.

2 مايو: مقتل 12 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

13 مايو: مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين في تفجير انتحاري استهدف ثلاث كنائس في مدينة سورابايا الأندونيسية.

19 مايو: مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث اعتداء طالب بمدرسة ثانوية على زملائة بولاية تكساس الأميركية.

15 يونيو: مقتل الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية في غارة أمريكية في أفغانستان .

15 يونيو: مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ثمانية آخرين جنوبي تركيا في أعمال عنف قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

17 يونيو: إصابة 22 شخصا على الأقل في هجوم مسلح استهدف مهرجانا للفن والموسيقى في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

24 يونيو: مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار استهدف حشدا يضم الآلاف من مؤيدي رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد وسط العاصمة أديس أبابا.

29 يونيو: مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على مقر صحيفة كابيتال غازيت بمدينة أنابوليس الأميركية .

1 يوليو: مقتل مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة غاو شمالي جمهورية مالي .

8 يوليو: مقتل 9 من قوات الحرس الوطني في هجوم مسلح في منطقة غار الدماء شمال غربي تونس.

11 يوليو: الأمم المتحدة توثق في تقرير لها ارتكاب جرائم مروعة قد ترقى الى جرائم الحرب في جنوب السودان.

13 يوليو: مقتل 128 شخصا جراء انفجار قنبلة بالقرب من تجمع انتخابي في باكستان .

15 يوليو: مقتل شخصين في مظاهرات احتجاجية اندلعت في نيكاراغوا للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

20 يوليو: إصابة 14 شخصا في هجوم بسكين على ركاب حافلة في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا.

23 يوليو : مقتل شخصين واصابة 13 آخرين في حادث اطلاق نار في مدينة تورنتو الكندية.

26 يوليو: مقتل 31 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي على مركز اقتراع في مدينة كويتا الباكستانية.

10 أغسطس: مقتل 4 أشخاص في حادث اطلاق نار في مدينة فردركشن شرقي كندا.

13 أغسطس: مقتل 3 رجال أمن في هجوم إرهابي مسلح على دورية أمن في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان.

14 أغسطس: إصابة عدد من الأشخاص في حادث اصطدام سيارة بعدد من المارة بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن يشتبه في كونه حادثا إرهابيا.

2 سبتمبر: مقتل عشرات الجنود في هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا.

2 سبتمبر: مقتل 3 جنود واصابة 14 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو.

10 سبتمبر: إصابة 7 أشخاص في هجوم مسلح شنه إرهابي في العاصمة الفرنسية باريس.

22 سبتمبر: مقتل 25 شخصا بينهم 12 جنديا في هجوم مسلح على عرض عسكري بمدينة الأحواز جنوب غربي إيران.

14 أكتوبر: إصابة 30 شخصا في تفجير وقع قرب مركز للاقتراع في العاصمة الأفغانية كابول .

17 أكتوبر: مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات في حادث إطلاق نار داخل كلية جامعية في شبه جزيرة القرم التابعة لروسيا .

21 أكتوبر: مقتل 55 شخصا في أعمال عنف اندلعت في ولاية كادونا شمالي نيجيريا .

28 أكتوبر: مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية .

30 أكتوبر : إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية .

31 أكتوبر: مقتل 25 شخصا إثر اسقاط مروحية عسكرية غربي أفغانستان حيث أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث.

31 أكتوبر: مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري على قافلة موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول .

2 نوفمبر: مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا جنوب مصر .

3 نوفمبر: مقتل رجل الدين الباكستاني مولانا سميع الحق المعروف بلقب "أبو طالبان" في مدينة روالباندي .

5 نوفمبر: مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح في سلسلة تفجيرات طالت عددا من أحياء العاصمة العراقية بغداد .

5 نوفمبر: مسلحون انفصاليون يختطفون 78 طالبا من مدرسة في مدينة باميندا شمالي غرب الكاميرون .

8 نوفمبر: مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح شنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية على حانة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

9 نوفمبر: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث طعن وصفته الشرطة "بالإرهابي" وسط مدينة ملبورن الاسترالية .

9 نوفمبر: مقتل 39 شخصا وإصابة 40 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين قرب فندقين وسط العاصمة الصومالية مقديشو .

16 نوفمبر: اعتقال 12 شخصا بينهم أساتذة جامعيون في تركيا .

18 نوفمبر: مقتل شخصين وإصابة العشرات في المظاهرات الاحتجاجية التي تقودها حركة السترات الصفراء في فرنسا .

20 نوفمبر: مقتل 50 شخصا في تفجير انتحاري استهدف احتفالا دينيا في العاصمة الأفغانية كابول .

23 نوفمبر: مقتل أربعة أشخاص في هجوم مسلح على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية .

27 نوفمبر: مقتل 23 مدنيا جراء غارة جوية أمريكية استهدفت مجمعا سكنيا في إقليم هلمند في أفغانستان .

2 ديسمبر: الأمم المتحدة تندد بموجة اعتداءات جنسية استهدفت النساء في مدينة بانتيو جنوب السودان الخاضعة لسيطرة الحكومة.

5 ديسمبر: معهد الاقتصاد والسلام الدولي يصدر تقريره السنوي حول الإرهاب في العالم مشيرا الى انخفاض عدد ضحايا الإرهاب في 94 بلدا في عام 2017 ليصل الى 18814 شخصا حول العالم معظمهم في سوريا والعراق.

8 ديسمبر: الشرطة الفرنسية تعتقل نحو 1000 شخص مع استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس.

8 ديسمبر: منظمة الصحة العالمية تأكد في تقرير لها أن حوادث الطرق هي السبب الرئيس للوفاة في العالم بين الأطفال والشباب البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.

12 ديسمبر: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في اطلاق نار تعرض له رواد سوق في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

17 ديسمبر: انفجار عبوة ناسفة في مبنى محطة ( سكاي تي في ) في العاصمة اليونانية أثينا دون وقوع إصابات.

28 ديسمبر: مقتل 10 رجال شرطة في بوركينا فاسو جراء كمين.