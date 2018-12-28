وأوضحت البرلمانية السابقة رفسنجاني في تصريحات صحيفة أن الحكومة الإيرانية "لم تقدم حلولا" للمشاكل التي تعاني منها البلاد، ونوهت إلى: "النظام الإيراني بدأ بالانهيار من الداخل، لكن لم يحدث انهيار كامل للنظام، وأعتقد أن هناك احتمال كبير بشأن حدوث ذلك".

وقالت ابنة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إن بعض الذين وضعوا ما أسمته "أسس الثورة في إيران" إما قتلوا وإما تم نفيهم.

وشددت على ضرورة أن تقوم الحكومة الإيرانية بإصلاح النظام السياسي والإداري في البلاد، كما أكدت أيضا على ضرورة "إجراء إصلاحات في القوانين والقواعد التي صيغت بشكل خاطئ"، وذلك وفقا لصحيفة "مستقل" المحلية التي أجرت معها الحوار، أمس الخميس.

وأشارت رفسنجاني إلى أن غلب المواقع داخل النظام الإيراني باتت تفتقد التدبير وحسن الإدارة، مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بالخروج علنا وإعلان تخليه عن انتمائه لتيار الإصلاحيين في البلاد، والانخراط بدلا عن ذلك في صفوف تيار الأصوليين. الذي بات يهيمن على المشهد السياسي في تركيبة نظام ولاية الفقيه الحاكم منذ قرابة أربعة عقود.

احتجاجات جديدة

وتعيش إيران منذ أشهر على وقع احتجاجات على النظام الحاكم، ويوم أمس الخميس، شنت قوات الأمن الإيرانية هجوما بقنابل الغاز المسيل للدموع ضد محتجين في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وقال ناشطون إيرانيون إن العناصر الأمنية استخدمت قنابل الغاز وعبوات رذاذ الفلفل، بعدما انطلقت مسيرة سلمية لعشرات المعلّمين الإيرانيين المحتجين، أمام مبنى حكومي في أصفهان، بسبب تدني أجورهم الشهرية.

ونفذت السلطات في إيران مؤخرا جملة من الإعدامات بحق معتقلين على خلفية جرائم اقتصادية.

كما كثفت السلطات من حملة الاعتقالات وخصوصا في شهر نوفمبر، بدعوى مكافحة جرائم الفساد والاختلاس والتجارة في السوق السوداء.