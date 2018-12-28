ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وشهدت مناطق من الغرب الأوسط الأميركي والجنوب الشرقي أول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، وهي موجة من المتوقع أن تصل إلى وسط الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد الميلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية الخميس من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وساهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في تأخر أكثر من 2300 رحلة جوية وإلغاء نحو 509 رحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة بعد ظهر الخميس.

وأعلن جيف كولير حاكم ولاية كانساس في الغرب الأوسط الأميركي حالة الطوارئ أمس استعدادا للعاصفة.