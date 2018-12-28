ودفع محامو تسارناييف (25 عاما) في مذكرة رُفعت إلى محكمة الاستئناف في بوسطن بأن رفض قاضي المحكمة الأدنى درجة نقل القضية إلى مدينة أخرى غير التي شهدت الهجوم حرم موكلهم من الحصول على محاكمة عادلة.

وأصدرت هيئة محلفين اتحادية في 2015 قرارا بإدانة تسارناييف بوضع قنبلتين بدائيتي الصنع قرب خط نهاية المارثون الذي يحظى بشهرة عالمية في أبريل 2013 وإطلاق النار على شرطي وقتله بعد الهجوم بثلاثة أيام.

وذكرت هيئة المحلفين ذاتها أنه يستحق الإعدام عن ست اتهامات من أصل 17 اتهاما وجه له.

وأقر محاموه منذ بداية المحاكمة بضلوعه في الهجوم لكنهم دفعوا بأن تسارناييف، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما في ذلك الحين، كان شريكا صغيرا في المخطط الذي دبره شقيقه الأكبر.

وقُتل الشقيق الأكبر تيمورلنك (26 عاما في ذلك الحين) برصاص الشرطة بعد أربعة أيام من الهجوم.