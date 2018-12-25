وقال البابا: "ليت الأسرة الدولية تعمل بلا كلل لإيجاد حلّ سياسي يضع جانبا الانقسامات والمصالح الحزبية، بحيث يتسنّى للشعب السوري عموما، ولهؤلاء الذين غادروا ديارهم بحثا عن ملجأ في الخارج خصوصا، العودة إلى بلدهم للعيش بسلام".

وأعرب الحبر الأعظم، الذي ركّز في رسالته بمناسبة عيد الميلاد على مفهوم "الأخوّة"، عن أمله في "استئناف الحوار" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، قال البابا "آمل أن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار، ويسيروا على درب السلام لإنهاء نزاع" مستمرّ منذ سبعين عاما.

كما عبر عن تعاطفه مع مسيحيي أوكرانيا، داعيا إلى عودة السلام إلى المنطقة، وقال "أتعاطف مع مسيحيي المنطقة"، في وقت ندد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بقيام كنيسة أرثوذوكسية مستقلّة عن موسكو في أوكرانيا.