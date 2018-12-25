وأظهرت لقطات مصورة أن البركان أطلق دفقات من الرماد في السماء، مما دفع السلطات لإغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وذكر المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا أن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان منذ الساعة الثامنة تقريبا بتوقيت غرينتش، مشيرا إلى أن أقوى الهزات سجلت 4 درجات، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويمكن للبركان، الذي يصل ارتفاعه إلى 3330 مترا، أن يثور مرات عدة في العام باعثا حمما ورمادا إلى ارتفاعات كبيرة فوق الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، وكان آخر نشاط كبير للبركان في عام 1992.