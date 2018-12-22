وكشف موقع "فرانس تيفي أنفو" أن الشرطة عثرت في وحدة الذاكرة "فلاش" "USB"، التي تعود إلى شيكات، على مقطع فيديو يبايع فيه داعش وزعيمه، أبا بكر البغدادي.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي، غير مخول له بالحديث للإعلام، أن وحدة التخزين تم العثور عليها في منزل شيكات، في ستراسبورغ، مضيفا: "لم يعرف بعد تاريخ تسجيل الفيديو".

ومباشرة بعد وقوع الحادث، أعلن التنظيم المتطرف أن شيكات كان أحد "جنوده"، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى، آنذاك، شكوكا حيال ذلك.

وقال داعش في بيان: "منفذ هجوم ستراسبورغ من جنود داعش ونفذ العملية استجابة لنداءاتنا".

وقتل شريف شيكات (29 عاما) في منطقة نويدورف/ميناو في ستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة، الخميس الماضي، على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم.

وأدى الحادث، الذي وقع في سوق لهدايا عيد الميلاد، إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 12 آخرين.

وولد شيكات ولد في فبراير 1989 في ستراسبورغ شرقي فرنسا، وقضى معظم حياته في شارع "تيتي لايف"، عاطلا عن العمل.

وكان قد حُكم عليه 27 مرة في فرنسا وسويسرا وألمانيا، بقضايا عنف وسطو.