وأضافت الشرطة أن الرجل يدعى عمر عبدالمالك وأنه وآخرين، اعتقلوا معه، اعترفوا بدورهم في التفجيرات واقتحام سجن مما أدى إلى هروب أكثر من 100 سجين في يونيو وقتل 7 من ضباط الشرطة في يوليو وارتكاب عدد من عمليات السطو على بنوك.

ونشرت الشرطة صورة لعبدالمالك وهو مكبل اليدين أمام عربة فان وصورة لـ7 رجال آخرين أمام أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة دفع ببطاقات الائتمان وذخيرة.

وقتل أكثر من 30 ألف شخص واضطر ملايين للفرار من منازلهم إثر حملة تشنها جماعة بوكو حرام على مدى نحو 10 سنوات لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.