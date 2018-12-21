وكان المطار قد استأنف في وقت سابق الجمعة، عمله، وسير بضع رحلات بعد أن اضطرت طائرتان بلا طيار إدارة المطار لتعليق حركة الطيران لأكثر من 24 ساعة.

وقدم المطار اعتذاره عبر حسابه بتويتر للركاب مشيرا إلى "أن السلامة أولا" بالنسبة لنشاطه، وأوصى المسافرين بالتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل القدوم إلى المطار، حتى استئناف حركة الطيران وفقا لجدولها المعتاد.

ومساء الخميس الماضي، قررت إدارة المطار البريطاني إغلاقه حتى إشعار آخر، بسبب "أنشطة إجرامية".

وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية قد أثارت قلقا في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي العاصمة البريطانية.