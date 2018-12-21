وقالت الشرطة في بيان: "عثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهرا (12:30 بتوقيت غرينتش) في منطقة لوجيك في فيينا".

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة النمساوية قولها: "بدأت عملية ملاحقة ولم تتضح الملابسات بعد".

وفي الأثناء، أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت إطلاق النار، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث عملا إرهابيا أم غير ذلك.