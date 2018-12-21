أبوظبي - سكاي نيوز عربية قتل شخص وأصيب آخر بجروح، في إطلاق نار بمطعم وسط العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، فيما انطلقت عملية أمنية في محيط المنطقة حيث وقع الهجوم.
وقالت الشرطة في بيان: "عثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهرا (12:30 بتوقيت غرينتش) في منطقة لوجيك في فيينا".
ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة النمساوية قولها: "بدأت عملية ملاحقة ولم تتضح الملابسات بعد".
وفي الأثناء، أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت إطلاق النار، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث عملا إرهابيا أم غير ذلك.