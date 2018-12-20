وقالت الوزيرة لشبكة "سي نيوز" ردا على سؤال حول قرار الانسحاب الأميركي: "في الوقت الراهن، نبقى في سوريا".

وتاتي تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد يوم واحد بعد إعلان ترامب أن "الوقت حان" بالنسبة إلى الجنود الأميركيين في سوريا للعودة إلى الوطن، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم "داعش" هناك.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع "تويتر": "لقد انتصرنا"، معلنا هزيمة التنظيم الإرهابي.

وأضاف: "لقد دحرناهم (مسلحو داعش) وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض. لذا فإن أبناءنا وشبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وجاءت رسالته في نهاية يوم حمل مفاجأة في واشنطن مع انتشار الأنباء عن نية الرئيس الجمهوري سحب نحو ألفي جندي أميركي متمركزين في سوريا.