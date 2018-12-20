ويأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، وسط أزمة في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مما يثير مزيدا من الشكوك بشأن ما إذا كان الزعيم كيم جونغ اون سيتخلى فعلا عن ترسانة يعتقد انها أكبر ضمان له في البقاء.

والتقى كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس من يونيو في سنغافورة، حيث أصدرا هدفا غامضا "لنزع السلاح النووي كاملا" من شبه الجزيرة الكورية، دون وصف متى وكيف سينفذ ذلك.

وتوقفت المحادثات اللاحقة مع اصرار كوريا الشمالية على رفع العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد البلاد أولا قبل تحقيق اي تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية.