ورغم أن حركة شفاه كوربن كانت واضحة جدا في الفيديو، إلا أن كوربن نفى أنه تلفظ بتلك العبارة بعد أن واجه انتقادات واسعة.

ومنذ أشهر تعيش بريطانيا حالة انقسام سياسي بسبب خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها ماي، وتبعها سلسلة استقالات لوزراء في الحكومة.

وتمكنت رئيسة الوزراء البريطانية، منذ أسبوع من النجاة من تصويت على حجب الثقة عنها داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.

وأعلنت ماي قبل بدء الاقتراع، بحسب ما نقل عنها نواب، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022.

وجاءت مذكرة سحب الثقة، بعدما قدم 15 بالمئة من نواب الحزب، أي 48 نائبا رسائل تطالب بتنحي ماي.

وأتت هذه المذكرة، في ظل اعتراض عدد من نواب الحزب على الخطة، التي طرحتها ماي من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست".

ومع استمرار الانقسام، قال متحدث باسم ماي إن بريطانيا ستبدأ في وضع خطط للتعامل مع البريكست دون اتفاق.