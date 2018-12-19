وذكر وليامسون "نحن نعدّ خطط طوارئ وسوف نضع 3500 عنصر من الجنود النظاميين والاحتياطيين في حال جاهزية".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن الجنود سيكونون جاهزين "لدعم أي إدارة حكومية في التعامل مع أي طارئ".

ووافقت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، على تسريع التحضيرات تحسبا لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في حين تسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إقناع النواب البريطانيين بدعم اتفاق الانفصال الذي أبرمته مع بروكسل في نوفمبر الماضي بعد مفاوضات شاقة.

ونشرت صحيفة "صنداي تايمز" في سبتمبر خطة مسرّبة أعدها قادة الشرطة لمواجهة "اضطرابات مدنية قد يتّسع نطاقها".

وأوردت الصحيفة أن الخطة أعدها مركز التنسيق الوطني للشرطة البريطانية الذي يتولى تنسيق الانتشار الأمني خلال الأحداث الكبرى وفي الأزمات الوطنية.