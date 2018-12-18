وذكرت النائبة العامة، باربرا أندروود، أن المؤسسة ستحل وستوزع أصولها المتبقية على مؤسسات خيرية أخرى.

وأوردت في بيان "هذا انتصار مهم لحكم القانون يوضح أن هناك مجموعة واحدة من القوانين تنطبق على الجميع".

وفي نوفمبر الماضي، رفضت قاضية بولاية نيويورك، الجمعة، طلب ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016، وأيضا لصالح مشاريعه الاستثمارية.

وقالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن، إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية، وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوة، التي بدأت في 14 يونيو، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن وإريك وإيفانكا. وتعمل إيفانكا مستشارة كبيرة لوالدها.