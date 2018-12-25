السلام بين الكوريتين

شهد العالم في شهر أبريل حدثا تاريخيا مهما، تمثل بلقاء جمع زعيمي الكوريتين، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتبادل الزعيمان الابتسامات، وتصافحا في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد.

واستقبل مون كيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية، ليصبح كيم بذلك أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وفي لفتة عفوية، دعا كيم الرئيس الكوري الجنوبي لعبور الخط إلى الشمال لفترة وجيزة، قبل أن يعود الاثنان مرة أخرى إلى الجانب الكوري الجنوبي من الحدود.

كذلك زرع الزعيمان شجرة صنوبر على الحدود شديدة التحصين التي تفصل بين بلديهما.

قمة ترامب وكيم

في مشهد لم يكن أحد ليتخيله، تصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في يونيو أمام وسائل إعلام البلدين، قبل أن يسيرا سويا على السجادة الحمراء ويتبادلا أطراف الحديث.

وعبّر ترامب عن قناعته بأن تجمعه "علاقة رائعة" بكيم، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما، فيما قال الأخير: "أتينا إلى هنا لعقد هذه القمة بعد التغلب على كل العقبات".

انتخابات العراق

شهد العراق في سبتمبر أول انتخابات برلمانية عقب هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأسفرت الانتخابات عن اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، بعد أسابيع من المناقشات بين القوى السياسية في البلاد.

وتم ترشيح الحلبوسي الذي شغل منصب نائب منذ العام 2014 لرئاسة البرلمان العراقي من قبل كتلة "الحل" التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي.

اتفاق سلام تاريخي

برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي في سبتمبر، اتفاقية جدة للسلام بين البلدين، ليطوي البلدان صفحة أطول نزاع في القرن الأفريقي.

وأنهت الاتفاقية عقدين من العداء بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000 بين الجانبين، خلفت نحو 100 ألف قتيل من الطرفين، وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين، وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.

أول محجبة في الكونغرس

اختار الناخبون في نوفمبر إلهان عمر لتمثل ولاية مينيسوتا في الكونغرس الأميركي، ولتصبح أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

وقبل عامين أصبحت عمر أول أميركية من أصل صومالي تفوز بمقعد في مجلس تشريعي للولاية في نفس الليلة التي فاز فيها ترامب بالرئاسة.

السعوديات خلف مقود القيادة

في مرسوم صدر بسبتمبر، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوضع نهاية لحظر القيادة المفروض على النساء بحلول يونيو 2018.

ولادة طفل من رحم امرأة ميتة

قال أطباء إن امرأة في البرازيل وضعت مولودة بعد أن خضعت لعملية زرع رحم من متبرعة متوفية في أول حالة ناجحة من نوعها.

وشملت الحالة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية توصيل أوردة من رحم المتبرعة بأوردة المتلقية، وكذلك توصيل الشرايين والأربطة والقنوات المهبلية.

وتأتي الولادة بعد فشل 10 حالات سابقة، جرى خلالها نقل أرحام من متبرعات متوفيات، في إنجاب مولود حي، وكانت هذه الحالات في الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا.

وأشار الأطباء إلى أن ولادة الطفلة في البرازيل جاءت من خلال عملية قيصرية بعد 35 أسبوعا و3 أيام وإن وزن الطفلة 2550 غراما.

اكتشاف السرطان في دقائق

طوّر باحثون أستراليون اختبارا ثوريا، مدته 10 دقائق، لتشخيص الإصابة بالسرطان، الأمر الذي قد يساعد في الكشف المبكر عن المرض، وتقديم العلاج، ربما قبل ظهور الأعراض بسنوات.

وكشف باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية عن اختبار دم جديد يمكنه الكشف عن مرض السرطان في الجسم خلال 10 دقائق فقط، ويعتمد على اكتشاف بصمة للحمض النووي تظهر في حالة حدوث أورام سرطانية.

وقال العلماء إن بالإمكان إجراء الاختبار أيضا بواسطة أخذ عينات من الأنسجة.

الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا

أطلقت الإمارات في أكتوبر، من اليابان القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

وسيقدم القمر صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

صوت المريخ

تمكنت أجهزة الاستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، في ديسمبر، من تسجيل "أصوات المريخ" في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.

وأطلقت ناسا تسجيلا صوتيا لأصوات الرياح على المريخ، تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء، الذي تم تطويره في بريطانيا.