ونظمت التظاهرة تحت شعار "انهض من أجل حقوقك"، وارتدى بعض المشاركين فيها سترات صفراء على غرار المحتجين الفرنسيين.



وقال ائتلاف يضم قانونيين وجمعيات تدافع عن حقوق الإنسان في بيان "بدأت الأمور في العامين الأخيرين بتجريم من أنقذوا آلاف الأرواح في البحر"، في إشارة إلى المنظمات الإنسانية وسفنها قبالة السواحل الليبية، "وصولا إلى إغلاق الموانىء أمام السفن التي تضيق بالناجين".



وأضاف "اليوم، مع مرسوم سالفيني، تم إلغاء الحماية الإنسانية وأجبر ذلك عددا غير محدد من الأشخاص على اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية".



وعمل وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على إقرار مرسوم نص خصوصا على إلغاء تراخيص الإقامة الإنسانية التي كانت تمنح لمن يعانون وضعا هشا وللعائلات والنساء مع أطفالهن ولمن تعرضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم إلى إيطاليا.



وقال المتظاهر كونيه براهيما المتحدر من ساحل العاج لفرانس برس "اليوم، لن يؤدي الإجراء الأمني الذي تحدث عنه وزير الداخلية سوى إلى زيادة عدد الأشخاص غير المزودين أوراقا قانونية". وأضاف "نحن ضد ذلك، نريد قوننة وضع الجميع، (نريد) مسكنا للجميع وعملا للجميع".

وقال توني سكارداماليا المتحدر من صقلية "يتم رفع مزيد من الجدران والحواجز والفواصل. والخيارات التشريعية الأخيرة لإيطاليا تتسبب بمزيد من التمييز ومزيد من المعاناة والصعوبات".



ومنذ 2008، حصل أكثر من 120 ألف شخص على ترخيص إقامة إنساني في إيطاليا يسري لعامين وقابل للتجديد.