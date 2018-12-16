وأعلنت النيابة العامة، أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.



وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.



وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شكات (29 عاما) الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات إرهابية استهدفت فرنسا.



والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم داعش لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ "انتهازي تماماً".



ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء، أو في التواري عن الأنظار.