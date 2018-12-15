وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتن أنه سيطور صواريخ نووية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.

والاتفاقية، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987، تحظر تطوير صواريخ ذات رؤوس نووية متوسطة المدى.

وألزم الاتفاق كل دولة على تفكيك أكثر من 2500 صاروخ يتراوح مداها بين 310 و3420 ميلا.

وأبقى حظر الأسلحة صواريخ كروز ذات الرؤوس النووية بعيدة عن القارة الأوروبية لمدة 3 عقود.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية، تمتلك روسيا والولايات المتحدة، ما يصل إلى 13350 سلاحا نوويا من مجموع 14500 سلاح نووي على هذا الكوكب، فيما يتبقى 1150 سلاحا فقط موزعة على 7 دول في "النادي النووي".

وتعد كوريا الشمالية، وهي آخر إضافة غير مرحب بها إلى النادي العالمي، الدولة الوحيدة التي اختبرت أسلحة نووية في هذا القرن.

وفيما يلي عدد الأسلحة النووية وفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة واتحاد العلماء الأمريكيين:

كوريا الشمالية

مجموع الأسلحة النووية: من 10 إلى 20

مجموع التجارب النووية: 6

الاختبار الأول: أكتوبر 2006

أحدث اختبار: سبتمبر 2017

إسرائيل

مجموع الأسلحة النووية: حوالي 80

مجموع التجارب النووية: صفر

الهند

مجموع الأسلحة النووية: من 120 إلى 130

مجموع التجارب النووية: 3

الاختبار الأول: مايو 1974

الاختبار الأخير: مايو 1998

باكستان

مجموع الأسلحة النووية: من 130 إلى 140

مجموع التجارب النووية: 2

أول اختبار: مايو 1998

الاختبار الأخير: مايو 1998

المملكة المتحدة

مجموع الأسلحة النووية: 215

مجموع التجارب النووية: 45

الاختبار الأول: أكتوبر 1952

الاختبار الأخير: نوفمبر 1991

الصين



مجموع الأسلحة النووية: 270

مجموع التجارب النووية: 45

الاختبار الأول: أكتوبر 1964

الاختبار الأخير: يوليو 1996

فرنسا

مجموع الأسلحة النووية: 300

مجموع التجارب النووية: 210

الاختبار الأول: فبراير 1960

الاختبار الأخير: يناير 1996

الولايات المتحدة

مجموع الأسلحة النووية: 6550

مجموع التجارب النووية: 1030

أول اختبار: يوليو 1945

الاختبار الأخير: سبتمبر 1992

روسيا



مجموع الأسلحة النووية: 6800

مجموع التجارب النووية: 715

الاختبار الأول: أغسطس 1949

الاختبار الأخير: أكتوبر 1990