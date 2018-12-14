وجاء في تحذير وزارة الخارجية الأسترالية لمواطنيها إن "تظاهرات حصلت في الأسابيع القليلة الماضية حول سفارة أستراليا في جاكرتا وقنصلية أستراليا العامة في سورابايا".

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الأسترالية إن هذه التظاهرات "قد تستمر"، داعية مواطنيها إلى "التحلي بـكبر قدر من الحذر".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتذاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما قال مسؤولون أستراليون، لكنهم أوضحوا أن هذه الخطوة قد يتم تعديلها.

وتزامنت الخطوة الأميركية مع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، قتل خلالها 62 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعتزم نقل نقل سفارة بلاده إلى القدس، بسبب التكلفة المالية الكبيرة وخشية التداعيات الأمنية.