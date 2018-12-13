وقالت السلطات الفرنسية، الخميس، إن أحدث الضحايا من محتجي السترات الصفراء توفي متأثرا بجراحه بعد أن صدمته شاحنة عند حاجز أقيم قرب بلدة أفينيون جنوبي فرنسا.

وأفاد مسؤولون في منطقة فوكلوز بأن سائق الشاحنة حاول الفرار من موقع الحادث، إلا إنه اعتقل واقتيد إلى الحبس، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المسؤول الإداري للمنطقة أن رجال الإسعاف حاولوا معالجة المحتج، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، فتوفي متأثرا بجراحه أثناء الليل.

وكان 5 محتجين قد قتلوا في أوقات سابقة في حوادث مختلفة، بينما أصيب ما يزيد على 140 آخرين في احتجاجات رفع أسعار الوقود منذ بدأت نوفمبر الماضي.

وشملت الاحتجاجات إغلاق الطرق السريعة والخارجية في أرجاء مختلفة من فرنسا، بينما اندلعت أعمال الشغب في العاصمة باريس.

وصارت حركة الاحتجاجات تعرف باسم حركة "السترات الصفراء"، في إشارة إلى سترات السلامة المضيئة التي يرتدونها بفعل قانون ينص على ارتدائها عند مغادرة السيارة وهي على الطرقات لسبب أو آخر.