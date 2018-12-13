وقال المتحدث باسم هيئة الإٍشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا ديف جونز في بيان إنّ "حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا".

ولفت المتحدّث إلى أنّ كلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أنّه لغاية اليوم تلقّت شركات التأمين أكثر من 40 ألف طلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر ("كامب فاير" في شمال الولاية و"وولسي فاير" و"هيل فاير" في ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أنجلوس)، مشيراً إلى أنّ الكلفة التقديرية لهذه الخسائر تبلغ 9.5 مليار دولار.

وأتت هذه الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

ولكنّ متحدّثة أخرى باسم الهيئة قالت لفرانس برس إنّ هذه الأرقام والتقديرات لا تزال موقّتة وهي مرشّحة للارتفاع بقوة.