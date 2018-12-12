وصرح بوتين بأنه عندما طلب من أجهزة الاستخبارات الروسية معلومات عن ماريا بوتينا (30 عاما)، أبلغ بأن "لا أحد يعلم عنها شيئا".

وقال الادعاء الأميركي، أن بوتينا جمعت معلومات وعملت على تطوير علاقات مع ساسة أميركيين عبر الجمعية الوطنية للبنادق، وأن محام روسي سابق عرضة للعقوبات الأميركية بسبب علاقته ببوتن كان يوجه نشاطات بوتينا.

وتواجه بوتينا اتهامات بالتآمر والتصرف كعميل أجنبي غير مسجل لصالح الحكومة الروسية.

وأوضح الادعاء الأميركي في ملف قضية رفعها الاثنين، أن بوتينا قبلت صفقة تقضي بالإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنها.