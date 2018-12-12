لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستختتم عام 2018 وهي أكبر منتجي النفط في العالم، عند مستوى قياسي قدره 10.88 مليون برميل يوميا.



ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هذا العام بمقدار 1.53 مليون برميل يوميا إلى 10.88 مليون برميل يوميا، انخفاضا من توقعات سابقة بارتفاع قدره 1.55 مليون برميل يوميا.



وأعلى مستوى للإنتاج السنوي الأميركي على الإطلاق عند 9.6 مليون برميل يوميا حاليا، وهو مستوى سجله في عام 1970.



وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 12.06 مليون برميل يوميا في عام 2019، بارتفاع قدره 1.18 مليون برميل يوميا عن العام السابق.



ويمثل هذا تعديلا صعوديا طفيفا عن التوقعات السابقة لنمو قدره 1.16 مليون برميل يوميا. وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على إنتاج كميات قياسية من الخام هذا العام، لتتخطى روسيا والسعودية وتحتل المركز الأول عالميا.



وقالت ليندا كابوانو مديرة إدارة معلومات الطاقة "ستختتم الولايات المتحدة 2018 وهي أكبر منتج للنفط الخام في العالم".



من جهة أخرى، تتوقع الإدارة أن يرتفع الطلب الأميركي على النفط في 2018 بمقدار 520 ألف برميل يوميا إلى 20.48 مليون برميل يوميا. كما تتوقع زيادة الطلب 330 ألف برميل يوميا في 2019 إلى 20.81 مليون برميل يوميا.