وقالت الشرطة، إن إطلاقا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وبأن العملية أسفرت عن سقوط قتيل و6 مصابين وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل بستراسبورغ، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية، أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام.

ولم ترد على الفور مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم والدافع وراءه.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات فيعامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.