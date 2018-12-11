وقرر سلاح المارينز وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد 5 أيام من الأبحاث غير المثمرة، وفق ما جاء في بيان. وبذلك يكون نجا شخص من المارينز من أصل 7 كانوا على متن الطائرتين.

وصرح الضابط إريك سميث، من الفوج الثالث في قوات المارينز، أنه "تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم"، مثنيا على "المجهود الفائق الذي بذلته القوات الأميركية واليابانية والأسترالية خلال عمليات البحث".

ووقع الحادث الخميس الماضي، أثناء "تدريب منتظم مقرر" مسبقا على مسافة حوالي 100 كلم قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو، جنوب غربي الأرخبيل.

واصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصين، وطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل 5 أشخاص، في ظروف يتحتم على التحقيق تحديدها.

وجاء في البيان أنه "لم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو"، بعدما كان ذلك أعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأميركي حوالي 50 ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.