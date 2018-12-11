وتشمل الاستراتيجية الجديدة، بحسب بيان البيت الأبيض، قيادة واشنطن لجهود دولية تمنع وصول الأسلحة للإرهابيين، فضلا عن ممارسة الولايات المتحدة الضغوط المتواصلة ضد الجماعات، التي تحاول الوصول إلى هذه الأسلحة.

كما تشمل الاستراتيجية تعزيز واشنطن لدفاعاتها لتتمكن من صد أي هجوم محتمل يعتمد على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.

وتسعى واشنطن من خلال الاستراتيجية الجديدة بمنع الوصول إلى هذه الأسلحة واستخدامها بما يشمل استهداف اختصاصي هذه الجماعات ومن يسهلون لها الطريق للحصول على هذه الأسلحة.

يذكر أن أكتوبر الماضي شهد تصديق ترامب على استراتيجية وطنية أشمل لمكافحة الإرهاب تشمل تفاصيل كيفية مواجهة داعش وغيرها من المنظمات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

لكن الاستراتيجية، التي تم التوقيع عليها، الاثنين، تشمل اتخاذ خطوات تفصيلية لمنع وصول الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية إلى الجماعات المتطرفة والخطرة.