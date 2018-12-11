وقالت ماي: "سنؤجل التصويت المقرر غدا"، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم "شبكة الأمان".

كما أعلنت ماي أن الحكومة "تسرع استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على "تطمينات" من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق.

وقالت أمام البرلمان: "سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء. سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس".

ويعتبر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق السيناريو الأسوأ بالنسبة للأوساط الاقتصادية البريطانية.