وطلبت المسؤولة المالية منغ وان تشو من المحكمة في فانكوفر الإفراج عنها بكفالة، لأسباب صحية.

وتقول المرأة البالغة من العمر 46 في الإفادة تحت القسم، إنها خضعت للعلاج في مستشفى كندي من ارتفاع ضغط الدم، منذ توقيفها في الأول من ديسمبر واحتمال تسليمها للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية دون تحديد مصادرها: "يبدو أن مركز الاعتقال الكندي لا يقدم لها الرعاية الصحية اللازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحفيين: "نعتقد أن هذا غير إنساني وينتهك حقوق الإنسان".

واعتقلت منغ في الأول من ديسمبر، بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات المفروضة عليها.