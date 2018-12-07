ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن ترامب عرضه على ناورت هذا المنصب، وقال الرئيس الأميركي آنذاك إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها.

وأضاف لوسائل الإعلام "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".

وأعلنت مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي استقالتها في أكتوبر بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

يذكر أن هيلي (46 عاما)، وهي ابنة مهاجرين هنديين وكانت تشغل منصب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا كانت واجهة سياسة "أميركا أولا"، التي تبناها ترامب، في الأمم المتحدة وقادت انسحاب واشنطن من برامج عدة تابعة للمنظمة الدولية، كما دافعت بقوة عن سياسات ترامب المتشددة تجاه إيران وكوريا الشمالية بسبب برامجهما النووية.

وانضمت هيلي إلى قائمة طويلة من كبار الموظفين الذين رحلوا عن إدارة ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، الذي أقيل من منصبه في مارس، وستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ترامب والذي رحل عن منصبه في أغسطس 2017.