وقالت الشركة المشغلة للنصب التذكاري الباريسي الشهير في تغريدة الخميس، إن التذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت سوف يرد ثمنها إلى المشترين.

وكانت عدة متاحف ومواقع أثرية أخرى، لاسيما تلك الكائنة في جادة شانزليزيه الشهيرة، أعلنت في السابق غلق أبوابها السبت أيضا، مخافة تكرار أعمال شغب كالتي وقعت وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وألغت أوبرا باريس عروضا كانت مقررة في موقعيها بالعاصمة. كما تم تأجيل مهرجانات موسيقية.

وما زال قوس النصر مغلقا منذ احتجاجات الأسبوع الماضي التي شهدت إلحاق أضرار بالنصب التذكاري، فضلا عن تهشيم ونهب كثير من المتاجر في العاصمة.

وحثت شرطة باريس المتاجر في الشانزليزيه على غلق أبوابها السبت أيضا كتدبير احترازي.