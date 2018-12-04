وشوهد المهاجرون وهم يقفزون فوق السياج الحدودي في مدينة تيخوانا المكسيكية، بينما كان أفراد دورية حدودية يتابعونهم عن بعد.

وعبر المهاجرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، بينما كانت تدوي أصوات صافرات الإنذار وطائرة هليكوبتر في السماء تحوم. ولم يتضح ماذا حدث للمهاجرين بعد عبورهم.

ووصل ما لا يقل عن 6 آلاف مهاجر إلى مدينة تيخوانا الحدودية الواقعة مباشرة جنوبي مدينة سان دييغو الأميركية.

وانضم أغلبهم إلى قافلة المهاجرين على أمل الحصول على وظائف وحياة أفضل في الولايات المتحدة.

وتبذل الولايات المتحدة والمكسيك جهودا من أجل التعامل مع أزمة وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى، وبقائهم في خيم عشوائية عند الحدود المشتركة، وإيجاد حلول على المديين القصير والطويل.

ويمارس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطا على نظيره المكسيكي للقبول باتفاق يبقي طالبي الهجرة في المكسيك بانتظار بت واشنطن بطلباتهم.

والأحد الماضي، أزال مسؤولون في مدينة تيخوانا المكسيكية الواقعة عند الحدود مع الولايات المتحدة مخيما للمهاجرين، كان أقيم في مجمع رياضي بسبب ظروفه غير الصحية، وقاموا بنقل المهاجرين إلى منشأة أخرى.

ومن أصل ستة آلاف مهاجر كانوا وصلوا إلى المدينة، انتقل نحو ألفين فقط إلى المركز الجديد، بحسب ما قال مسؤول محلي في تصريحات سابقة.

وبقي نحو 500 مهاجر بالقرب من الموقع الأول متخوّفين من أن تكون الخطوة مقدمة لترحيلهم وباتوا ليلتهم في الشوارع، بحسب المسؤول. أما الباقين فلم يعرف مكان وجودهم.

وكان المهاجرون، وهم بغالبيتهم من هندوراس قضوا أسابيع في السفر آملين بالوصول إلى الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات الأميركية القنابل المسيلة للدموع على نحو 500 مهاجر بينهم نساء وأطفال كانوا يحاولون اختراق الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ودفع ذلك بمئات المهاجرين إلى العودة أو السعي للبقاء في المكسيك.