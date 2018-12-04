بينما قلد مادورو أردوغان أرفع وسام في الدولة، كما منحه سيفا مقلدا طبق الأصل خاص بسيمون بوليفار، بطل استقلال أميركا الجنوبية.

ودعا مادورو تركيا إلى الاستثمار في استغلال الاحتياطات المعدنيّة الضخمة في جنوب البلاد.

وفي زيارته التي بدأت الأحد الماضي، قال أردوغان إن جهاز المخابرات التركية يشارك المعلومات مع نظيره الفنزويلي، معربا عن ثقته في استمرار التعاون بين الجهازين.

واتهم الرئيس التركي بعض "الدول والدوائر"، التي لم يسمها، بأنها وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها مادورو في أغسطس الماضي أثناء حضوره عرضا عسكريا كان يبث على الهواء، قائلا إن أحد أسباب الهجوم "دعم فنزويلا القوي لفلسطين".

وعبّر أردوغان عن دعمه لنظيره الفنزويلي الذي تُواجه بلاده عقوبات أميركيّة وأزمة اقتصادية حادّة.

وقال إردوغان في اجتماع مع شخصيّات تُمثّل أوساط الأعمال، إنّ "القيود التجاريّة والعقوبات خديعة"، ولا تؤدّي سوى إلى "مفاقمة" عدم الاستقرار، في تلميح واضح إلى واشنطن.

وأضاف أردوغان "لا يُمكننا معاقبة شعب بكامله من أجل حلّ خلافات سياسيّة".

كما تعهّد الرئيس التُركي مساعدة مادورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادّة في البلاد.

وتابع أردوغان "سنُغطّي غالبيّة احتياجات فنزويلا، لدينا الإمكانيّة" لفعل ذلك، داعيًا رجال الأعمال في بلاده إلى زيادة صادراتهم إلى فنزويلا.