وأوردت "سكاي نيوز" أن الصاروخ الروسي يحمل ثلاثة رواد، هم الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي دافيد سانت جاك، والأميركية آنا ماكلين.

وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ تمّ في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يصل إلى محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 05:36 مساء بتوقيت غرينتش.

وكان إطلاق الصاروخ الروسي سويوز تعرض إلى خلل في أكتوبر الماضي، حيث تم فصل حجرة رواد الفضاء وقذفها بعيدا ليتمكنا فيما بعد من الهبوط بسلام.

وأجبر رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أميركي على إلغاء مهمتها يوم 11 أكتوبر، بعد فشل عملية إطلاق الصاروخ مما دفعهما للهبوط الاضطراري على الأرض.

وسيحاول رائدا الفضاء اللذين أجبرا على الهبوط الاضطراري أن يخوضوا تجربة الصعود إلى الفضاء في الربيع المقبل.