ووقعت الحادثة في شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تم كشف مقطع الفيديو حديثا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمكنت الشرطة من قتل محمد أمين أحمد خانوف (11 عام) وشقيقه الأكبر إيلاخ (17 عام)، في عملية استهدفت سيارة المرسيدس التي كان يقودها الشقيق الأكبر في غروزني.

وأظهرت لقطات مصورة انفجارا في السيارة بينما كانت تسير مسرعة، ومن ثم اصطدامها بسيارة شرطة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الشقيقين تعرضا للقتل في العملية بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة الشيشانية.

وكان محمد وإيلاخ قد ظهرا في أكثر من فيديو وهما يعلنان ولاءهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويتوعدان بقتل "الكفار" على حد قولهم.

وينشط التنظيم الإرهابي في تجنيد المراهقين والشباب بالشيشان لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الشرطة، وتنشر السلطات الأمنية من حين لآخر فيديوهات لإرهابيين وهم يعلنون مبايعتهم لداعش وزعيمه أبو بكر البغدادي.