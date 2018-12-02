ووفق ما أورد مراسلنا، فإن هذه التوصيات تتعلق بالقضية المعروفة بـ"4000"، التي تشير إلى تقديم نتانياهو تسهيلات لشركة اتصالات، بمئات ملايين الشواقل، مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء من الموقع الإخباري التابع للشركة.

وأضاف أن المراسل أن توصيات الاتهام تشمل أيضا عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتانياهو.

ولا تعني توصيات الشرطة حتما تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو، إذ سيتم إيصالها إلى النيابة العامة الإسرائيلية، التي ستحولها بدروها إلى المستشار القضائي للحكومة.

وسيكون على عاتق المستشار القضائي البت في الأمر بعد أن يجري جلسة استماع لرئيس الوزراء حول القضية، وهذه الإجراءات قد تستغرق شهورا.