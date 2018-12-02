وقال ترامب إن من المرجح أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في يناير أو فبراير، مضيفا أنه تجري حاليا دراسة 3 أماكن لعقد هذا الاجتماع.

وأوضح للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين، أنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد في أوائل 2019.

وأضاف" الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".

وتابع أنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة.

وكانت سيول أعلنت، في أكتوبر الماضي، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم "في أقرب وقت"، وذلك بعد مباحثات "مثمرة" بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي.

ووقع كيم وترامب خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة إعلانا حول نزع السلاح النووي، غير أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين.

وترفض الولايات المتحدة، التي تتصدر الجهود الدولية المبذولة منذ 2017 للضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي، تخفيف العقوبات عن نظام بيونغيانغ، طالما أنه لم يقم بـ"نزع السلاح النووي بصورة نهائية يمكن التثبت منها بالكامل".