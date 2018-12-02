وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن مشكلات تتعلق بالتأمين على الطائرة، حالت دون صيانتها على مدار أكثر من 7 سنوات، في حين لم تبذل السلطات الجورجية أي جهود لتحريك القضية.

وستضطر الشركة المالكة للطائرة، وهي "سكاي جورجيان إيرلاينز"، إلى تسديد مبلغ سنوي يصل إلى 155 ألف يورو، مقابل وجودها على الأراضي التركية، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وستدفع الشركة يوميا 2.5 يورو عن كل طن للطائرة التي يبلغ وزنها 170 طن، مما يعني تسديد مبلغ 425 يورو يوميا، الأمر الذي سيكلف الشركة في نهاية المطاف عن مدة وجود الطائرة نحو مليون يورو.

وهبطت الطائرة في مطار أرضروم شمال شرق تركيا في أكتوبر 2011، وهي طائرة نقل كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركيا التي كانت تعيش على وقع زلزال آنذاك.