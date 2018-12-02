وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين "لا مصلحة للسلطات الأوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصا بوسائل سلمية. ما دامت باقية في الحكم فإنّ الحرب ستستمر" في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو.

وأضاف "من السهل دوماً تبرير الإخفاقات الاقتصادية بالحرب" من خلال إلقاء المسؤولية على "معتد خارجي". بحسب فرانس برس.

وأوقعت الحرب في شرق أوكرانيا أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلعت في 2014. وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا التي ضمّت شبه جزيرة القرم إليها في 2014 بدعم الانفصاليين عسكرياً وهو ما تنفيه موسكو.

وجدّد بوتين السبت التنديد بما اعتبره "استفزازاً" قامت به السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي "انتهكت بكل وقاحة الحدود الروسية".

والأسبوع الماضي، احتجز خفر السواحل الروس قبالة القرم ثلاث سفن حربية أوكرانية وطواقمها المؤلفة من 24 عسكرياً.

وهذه الحادثة هي الأخطر منذ سنوات بين البلدين الجارين فيما يدور نزاع في الشرق الأوكراني بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، كما أنها تثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً.

والحادث البحري بين روسيا وأوكرانيا، هو أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أن ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

ودفع احتجاز روسيا السفن الثلاث، الرئيس دونالد ترامب، إلى إلغاء لقائه المقرّر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين والتي اختتمت السبت.