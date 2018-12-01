وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق ما حدث في الطابق السادس من محكمة تقع في أنكوريدج، وهي أكبر مدن ولاية ألاسكا.

ويظهر في الفيديو محاولة المحامين الاختباء تحت مكاتبهم خوفا مما قد تتسبب فيه الهزة القوية التي استمرت قرابة الدقيقة و6 ثوان.

وبعد توقف الاهتزاز، أخلت السلطات المبنى، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي إن زلزالا قوته سبع درجات هز المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرة من بوينت ماكينزي، وإن مركزه كان على بعد 13 كيلومترا شمالي أنكوريدج على عمق 43 كيلومترا.

وصدر تحذير من وقوع موجات مد بحري عاتية (تسونامي) لمنطقة كوك إنليت التي تربط أنكوريدج بخليج ألاسكا، لكن التحذير أُلغي فيما بعد.

وتلى الزلزال عدد كبير من التوابع.

وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر كبرى تتناثر على أرضيتها سلع كانت مرتبة على الأرفف، ولقطات لغرفة الأخبار بمحطة (كيه.تي.في.إيه) التلفزيونية، وقد عمتها مظاهر الفوضى.

وتوقفت حركة المرور تماما في وقت الذروة في أنكوريدج، عاصمة الولاية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، بعد أن وقع الزلزال حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينتش).

ويذكر موقع حكومة الولاية على الإنترنت أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.

وشهد جنوب ألاسكا ثاني أكبر زلزال مسجل على الإطلاق بقوة 9.2 درجة في عام 1964.