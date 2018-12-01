وقال الكرملين إن بوتن سيعقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بدل إجراء المحادثات التي كانت من المخطط لها مع ترامب.

وأشار بيسكوف إن اللقاء بين بوتن وأردوغان سيجري في النصف الأول من السبت، موضحا أن المحادثات بين الجانبين ستركز على مناقشة الملف السوري.

من جهة أخرى، أعرب بيسكوف عن أسف الجانب الروسي من قرار ترامب إلغاء لقائه مع بوتين، موضحا أن هذا الأمر "أجل مناقشة قضايا مهمة لمدة غير محددة".

من جهة أخرىن أكد بيسكوف إن مايكل كوهين محامي ترامب السابق سأل إداريا بالرئاسة عن إمكانية بناء برج لترامب في موسكو في يناير 2016.

وأقر كوهين بأنه كذب على الكونغرس بشأن إقامة ناطحة السحاب المقترحة في موسكو مما دفع ترامب لانتقاد كوهين بوصفه "كاذبا" و"شخصا ضعيفا".